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Арина Соболенко показала три вещи, с помощью которых бойфренд нашел путь к ее сердцу

Белоруска Арина Соболенко показала, как бойфренд нашел путь к ее сердцу.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала три вещи, с помощью которых бойфренд Георгиос Франгулис покорил ее сердце.

Во время отпуска Арина Соболенко наслаждается отдыхом во Флориде вместе с Георгиосом Франгулисом.

Здесь, например, мы рассказывали, как Соболенко и ее бойфренд вышли на площадку НБА.

А намедни она показала в социальных сетях три вещи, которые помогли Георгиосу покорить ее сердце.

«Путь к сердцу девушки», — так она называла эту подборку.

Соболенко нравятся шикарные букеты и вот очередной.

Цветы от бойфренда. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

А еще она любит пончики.

Соболенко любит пончики. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Во время отпуска, наверное, можно позволить себе и коробку съесть.

В отпуске можно не отказывать себя в еде. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Ну и конечно же, покорить сердце девушки без любви не возможно. А Георгиос, как признавалась Арина, «любовь всей ее жизни».

Арина говорит о Георгиосе как о любви всей ее жизни. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Ранее мы писали, как провела сезон Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».