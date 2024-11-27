Арина Соболенко показала три вещи, с помощью которых бойфренд нашел путь к ее сердцу

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала три вещи, с помощью которых бойфренд Георгиос Франгулис покорил ее сердце.
Во время отпуска Арина Соболенко наслаждается отдыхом во Флориде вместе с Георгиосом Франгулисом.
Здесь, например, мы рассказывали, как Соболенко и ее бойфренд вышли на площадку НБА.
А намедни она показала в социальных сетях три вещи, которые помогли Георгиосу покорить ее сердце.
«Путь к сердцу девушки», — так она называла эту подборку.
Соболенко нравятся шикарные букеты и вот очередной.
Цветы от бойфренда. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
А еще она любит пончики.
Соболенко любит пончики. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Во время отпуска, наверное, можно позволить себе и коробку съесть.
В отпуске можно не отказывать себя в еде. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Ну и конечно же, покорить сердце девушки без любви не возможно. А Георгиос, как признавалась Арина, «любовь всей ее жизни».
Арина говорит о Георгиосе как о любви всей ее жизни. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Ранее мы писали, как провела сезон Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».