НЭВЗ включен в список 100 лучших предприятий России

Объявлено о вручении сертификатов «100 лучших предприятий России», которое проводит НИИ социального развития и предпринимательства (ООО «НИИ СРП»). Одним из лучших предприятий стал Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Также сертификаты получили АО «Ангарскцемент», ГК «Титан» и другие российские компании.
Сертификат подтверждает, что предприятие обладает высокой эффективностью производства, имеет значительные экономические достижения и по официальным данным Федеральной службы государственной статистики входит в ТОП-100 по отдельным кодам ОКВЭД.
Получение НЭВЗом сертификата и отличительного знака «100 лучших предприятий России» подтверждает, что предприятие в полной мере соответствует требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности производимых товаров. Экспертная комиссия отметила, что завод имеет хорошую деловую репутацию, высокий уровень компетенции, высококвалифицированный менеджмент и персонал. Эти качества подтверждаются многолетней эффективной деятельностью предприятия, крупнейшего производителя подвижного состава в России, который заслужил доверие потребителей.
Отметим, что реестр «100 лучших предприятий России» составляется при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Его цель — повышение конкурентоспособности, а также поддержка эффективных российских производителей продукции и услуг.