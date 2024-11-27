НЭВЗ включен в список 100 лучших предприятий России

Получение НЭВЗом сертификата и отличительного знака «100 лучших предприятий России» подтверждает, что предприятие в полной мере соответствует требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности производимых товаров. Экспертная комиссия отметила, что завод имеет хорошую деловую репутацию, высокий уровень компетенции, высококвалифицированный менеджмент и персонал. Эти качества подтверждаются многолетней эффективной деятельностью предприятия, крупнейшего производителя подвижного состава в России, который заслужил доверие потребителей.