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Теща врио главы Ростовской области пожаловалась на трудности в больницах

Врио губернатора Ростовской области рассказал, как его теща бегала за уколами.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание властей на трудности с медицинским обеспечением в больницах. В качестве примера чиновник привел ситуацию, в которую попала его теща.

— Ростовчанке 84 года. Она рассказала мне, как пыталась получить курс уколов. Пришлось побегать с недельку. Сначала она записывалась по новой современной системе электронной записи, и это потребовало недюжинных усилий. Потом поиски шприцов, поиски салфеток, — рассказал Юрий Слюсарь.

Врио главы региона отметил, что этот вопрос следует направить коллегам из здравоохранения.

Сложности в сфере медицины обсудили после доклада министра труда и социального развития региона Ирины Шуваловой. Управленец отметила, что с записью на прием и получением лекарственных рецептов пенсионерам могут помогать социальные работники.