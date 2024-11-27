Теща врио главы Ростовской области пожаловалась на трудности в больницах

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание властей на трудности с медицинским обеспечением в больницах. В качестве примера чиновник привел ситуацию, в которую попала его теща.
— Ростовчанке 84 года. Она рассказала мне, как пыталась получить курс уколов. Пришлось побегать с недельку. Сначала она записывалась по новой современной системе электронной записи, и это потребовало недюжинных усилий. Потом поиски шприцов, поиски салфеток, — рассказал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона отметил, что этот вопрос следует направить коллегам из здравоохранения.
Сложности в сфере медицины обсудили после доклада министра труда и социального развития региона Ирины Шуваловой. Управленец отметила, что с записью на прием и получением лекарственных рецептов пенсионерам могут помогать социальные работники.