Теща врио главы Ростовской области пожаловалась на трудности в больницах

— Ростовчанке 84 года. Она рассказала мне, как пыталась получить курс уколов. Пришлось побегать с недельку. Сначала она записывалась по новой современной системе электронной записи, и это потребовало недюжинных усилий. Потом поиски шприцов, поиски салфеток, — рассказал Юрий Слюсарь.