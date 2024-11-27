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Стал известен первый соперник ГК «Воронеж» в Кубке России

В ⅛ финала наши гандболисты сразятся с клубом «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области.

В Москве прошла жеребьевка гандбольного Кубка России среди мужских команд. Определился и соперник ГК «Воронеж». За выход в четвертьфинал Кубка наши гандболисты поборются с клубом «Динамо-Сунгуль» из города Снежинск Челябинской области. Игра пройдет в Воронеже в декабре. Точную дату матча определят позднее.

Эти команды уже встречались в первом круге Суперлиги. Тогда игра в Воронеже закончилась вничью — 24:24.

Напомним, в Суперлиге ГК «Воронеж» идет на девятом месте с девятью очками. «Динамо-Сунгуль» — пока шестое. В активе челябинского клуба 13 очков.

Ближайший матч «Воронеж» проведет в домашних стенах, во дворце спорта имени Меркулова в пятницу, 29 ноября. Соперником станет столичный ЦСКА, идущий на четвертом месте с 16 очками.