Стал известен первый соперник ГК «Воронеж» в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка гандбольного Кубка России среди мужских команд. Определился и соперник ГК «Воронеж». За выход в четвертьфинал Кубка наши гандболисты поборются с клубом «Динамо-Сунгуль» из города Снежинск Челябинской области. Игра пройдет в Воронеже в декабре. Точную дату матча определят позднее.