Новогодние ярмарки откроются в Минске с 14 декабря

Как отметила начальник главного управления торговли и услуг Минского горисполкома Елена Нагорная, ярмарки будут организованы не только в центре города, но и в районах для комфорта жителей и гостей столицы.
Основная новогодняя ярмарка откроется у Дворца спорта и будет работать с 14 декабря по 14 января. «Мы выбрали удобные даты для начала работы ярмарки, чтобы и гости, и жители могли насладиться праздниками, в том числе в новогодние и рождественские каникулы», — подчеркнула Елена Нагорная.
Елки на центральных площадях города и районов уже будут украшены и готовы к встрече гостей. На ярмарке представят традиционные новогодние угощения, также можно будет сделать яркие фото и насладиться атмосферой праздника.
В районах Минска также будут установлены новогодние ели и организованы местные ярмарки. «Администрации районов подготовят свои ярмарки, которые стартуют 25 декабря. Вся информация о местах и датах проведения будет размещена на сайте Минского горисполкома и на сайтах районных администраций города», — добавила Елена Нагорная.
Новшеством этого года станет участие РУП «Белорусские лотереи» в организации новогодних мероприятий. Ими планируется проведение ярмарки у Национальной библиотеки. «Мы надеемся, что особенно дети, которые являются самыми активными участниками праздников, получат массу положительных эмоций», — отметила она.
Вся подробная информация о графике работы ярмарок и праздничных локаций будет доступна на официальном сайте Минского горисполкома не позднее 15 декабря.