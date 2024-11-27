Новогодние ярмарки откроются в Минске с 14 декабря

Основная новогодняя ярмарка откроется у Дворца спорта и будет работать с 14 декабря по 14 января. «Мы выбрали удобные даты для начала работы ярмарки, чтобы и гости, и жители могли насладиться праздниками, в том числе в новогодние и рождественские каникулы», — подчеркнула Елена Нагорная.