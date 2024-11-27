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Гитарист Марти Фридман объяснил, почему в Японии популярен хеви-метал

Так бывший гитарист американской трэш-метал-группы Megadeth объясняет, почему в Стране восходящего солнца хеви-метал более распространен и любим, чем в США.

Источник: Звук

Так бывший гитарист американской трэш-метал-группы Megadeth объясняет, почему в Стране восходящего солнца хеви-метал более распространен и любим, чем в США.

На пресс-конференции в Foreign Correspondents' Club Of Japan в Токио артист отметил, что в Америке тяжелую музыку исторически слушали самые непопулярные подростки в школе, спасаясь в своем увлечении от одиночества. В Японии же все наоборот. Все дело в том, что там агрессивное, искаженное струнное звучание слушали издавна. Оно характерно, например, для традиционного японского инструмента сямисэна.

«Джими Хендрикс оказал такое большое влияние, потому что в то время никто не “шумел” с гитарой. Это было самой ненавистной вещью в мире. Ваша бабушка точно не слушала такое. Рок и хеви-метал были способом разозлить людей. В Японии же, я думаю, это бы никого не разозлило», — добавил Фридман.

Недавно живущий в Токио Марти поделился клипом на сольную песню Song For An Eternal Child.