Гитарист Марти Фридман объяснил, почему в Японии популярен хеви-метал

«Джими Хендрикс оказал такое большое влияние, потому что в то время никто не “шумел” с гитарой. Это было самой ненавистной вещью в мире. Ваша бабушка точно не слушала такое. Рок и хеви-метал были способом разозлить людей. В Японии же, я думаю, это бы никого не разозлило», — добавил Фридман.