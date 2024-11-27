Мэрия Уфы утвердила тариф за использование платных парковок

Заплатить за парковку можно будет через мобильное приложение, SMS, терминалы банков и QR-коды. Пока предполагается, что размер оплаты будет единым на территории всей пилотной зоны. Скорректировать тариф станет возможным только через год после начала проекта с учетом его востребованности у водителей.