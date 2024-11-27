Мэрия Уфы утвердила тариф за использование платных парковок. На сайте городской администрации опубликовано соответствующее постановление, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым.
Из документа следует, что в начале реализации проекта час парковки будет стоить 40 рублей. Сумму установили в соответствии с рекомендациями федерального Министерства транспорта, с учетом средней зарплаты по городу и тарифа на проезд в общественном транспорте.
Заплатить за парковку можно будет через мобильное приложение, SMS, терминалы банков и QR-коды. Пока предполагается, что размер оплаты будет единым на территории всей пилотной зоны. Скорректировать тариф станет возможным только через год после начала проекта с учетом его востребованности у водителей.
Конкретную дату начала функционирования платных парковок в Уфе власти пока не определили.
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