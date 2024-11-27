Краснокнижного кречета, которого хотели увезти в Арабские Эмираты для забав шейхов, спасли и выпустили на волю в Бурятии

Ожидая в музее решения о своей дальней судьбе гордый кречет ел один раз в день. Не из-за своенравного характера, а потому что, так положено по рациону. 27 ноября птице провели обследование, и получив одобрение от Росприроднадзора России, выпустили на волю. Прежде чем отправить пернатого в естественную среду, ему сняли колпачок с глаз. Когда хватка ослабла, кречет упорхнул восвояси, сделав небольшой круг над спасителями.