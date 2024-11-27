Краснокнижного кречета, которого хотели увезти в Арабские Эмираты для забав шейхов, спасли и выпустили на волю в Бурятии

Отвага, красота и гордость — такие качества символизирует, занесенный в красную книгу, кречет. Конечно, любят редкую птицу, не только за значение — он превосходный охотник. Правда, в этот раз ловлю открыли на него. 19 октября 2024 работники пограничной службы ФСБ России привезли в Этнографический музей Забайкалья, изъятого у браконьеров кречета.
— Это кречет из отряда соколиных очень редкого белого окраса. Он очень ценится в странах арабского мира как охотничий. Возможно, с этой целью его и вывозили из страны, — рассказал директор Этнографического музея народов Забайкалья Алексей Маладаев.
Кречет занесен в Красную Книгу. Фото: страница в соцсети директора Этномузея народов Забайкалья Алексея Маладаева.
Кстати, стоимость у такой птички не маленькая около 60−70 тысяч долларов. А все из-за угрозы их существования. В Бурятии птица не обитает. Обычно кречет ненадолго задерживается, во время перелета.
— Сейчас птица чувствует себя хорошо. Для того чтобы она не привыкала к людям мы ее содержали отдельно в карантинной зоне. Со специальным колпачком (на глазах — Прим. ред.), — добавил Алексей Маладаев.
Птицу кормили один раз в день согласно рациону. Фото: страница в соцсети директора Этномузея народов Забайкалья Алексея Маладаева.
Ожидая в музее решения о своей дальней судьбе гордый кречет ел один раз в день. Не из-за своенравного характера, а потому что, так положено по рациону. 27 ноября птице провели обследование, и получив одобрение от Росприроднадзора России, выпустили на волю. Прежде чем отправить пернатого в естественную среду, ему сняли колпачок с глаз. Когда хватка ослабла, кречет упорхнул восвояси, сделав небольшой круг над спасителями.
Напомним, КП-Иркутск рассказывала, почему краснокнижные соколы привлекают арабских шейхов. Ради забавы за гордых красавцев они готовы платить миллионы рублей, а все потому что в ОАЭ таких пернатых нет. Да и в Сибири они бывают только перелетом.