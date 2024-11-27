Десять новых блюд ввели в школах Нижнего Новгорода с сентября

Порядка десяти новых блюд было введено в школах Нижнего Новгорода с 2 сентября текущего года, сообщил директор департамента образования города Владимир Радченко в ходе пресс-конференции 27 ноября.
Среди новых блюд — борщ, суп картофельный, голубцы из индейки и цветной капусты, каша с персиками, азу из говядины, суп куриный, запеканка творожная с персиками, пюре из картофеля и цветной капусты.
«Меню — это наш инструмент, который может изменяться. Конечно, оно согласовано с Роспотребнадзором и соответствует всем требованиям, которые предъявляются при организации питания детей школьного возраста. Ежегодно наблюдаем прирост детей, охваченных горячим питанием. Это комплексная работа».
По его словам, все необходимые условия создаются и для детей, которые по состоянию здоровья приносят боксы с едой из дома. Для хранения таких контейнеров в учреждениях имеются отдельные холодильники, а для подогрева — микроволновые печи.
Качество предоставляемого питания родители и сами дети могут оценить через QR-коды в учреждениях. Данные сообщения, которые приходят в департамент ежедневно, позволяют специалистам оперативно реагировать на какие-либо ситуации и отрабатывать замечания.
Ранее мы сообщали, что в Дзержинске введут коэффициент несъедаемости блюд в школах и детсадах.