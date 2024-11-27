Созданы новые полимерные композиты для гибкой электроники

В перспективе область применения таких элементов не ограничена гибкой электроникой — устройства могут быть использованы в строительстве, самолетостроении, ракетостроении, медицине и других сферах. Собеседник агентства отметил, что хоть полимерные композиты и исследуют и используют по всему миру, но в рамках проекта ведется работа над такими материалами, которые на данный момент пока не используются при создании элементов электроники. Это композиты на основе полимерных диэлектрических матриц полибензимидазола и ароматического полиамида. Первый материал показал рекордные результаты по температурному диапазону эксплуатации, второй также демонстрирует хорошую теплостойкость.