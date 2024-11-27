Созданы новые полимерные композиты для гибкой электроники

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали новые полимерные электропроводящие композиты для использования в гибкой электронике, аналогов которым нет на рынке. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН, доцент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Виталий Кузнецов.
«Мы сами как создаем новые полимерные электропроводящие композиционные материалы, так и всесторонне их исследуем. Работу ведем по направлению создания сенсорных элементов для гибкой электроники, а также исследуем перспективы использования таких материалов в качестве термоэлектрических элементов», — сказал он.
Для применения в гибкой электронике — например, датчиках деформации, — необходимо использовать чувствительные к деформации материалы. По словам собеседника агентства, те материалы, которые сейчас есть на рынке, не могут быть использованы в гибкой электронике, так как не приспособлены к большим деформациям. На замену традиционным металлическим и полупроводниковым материалам и приходят полимерные композиты.
В перспективе область применения таких элементов не ограничена гибкой электроникой — устройства могут быть использованы в строительстве, самолетостроении, ракетостроении, медицине и других сферах. Собеседник агентства отметил, что хоть полимерные композиты и исследуют и используют по всему миру, но в рамках проекта ведется работа над такими материалами, которые на данный момент пока не используются при создании элементов электроники. Это композиты на основе полимерных диэлектрических матриц полибензимидазола и ароматического полиамида. Первый материал показал рекордные результаты по температурному диапазону эксплуатации, второй также демонстрирует хорошую теплостойкость.
Для того, чтобы сделать диэлектрические полимерные матрицы электропроводящими, в них добавляют наноразмерные углеродные материалы — углеродные нанотрубки, наноразмерный графит или различные производные графена. Кузнецов уточнил, что работа ведется при поддержке Российского научного фонда на базе Института неорганической химии, в исследованиях принимают участие также студенты НГТУ, сотрудники Байкальского института природопользования СО РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе. В ближайших планах разработчиков — получить патенты и одними из первых выйти на рынок с конечным продуктом.