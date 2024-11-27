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Экс-губернатора Ростовской области включили в комитет Совфеда по делам Севера

Экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева включили в комитет Совета Федерации.

Источник: Комсомольская правда

Василия Голубева, ранее занимавшего пост губернатора Ростовской области, включили в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Соответствующее решение приняли на 580-м заседании Совфеда сегодня, 27 ноября.

Комитет контролирует регулирование национальной и региональной политики, градостроительной деятельности, развитие ЖКХ, а также социальное и экономическое развитие районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, государственную политику в Арктике.

В состав этого же комитета вошел первый заместитель председателя СФ Владимир Якушев.

Напомним, ранее пост в Совете Федерации досрочно покинула сенатор от Законодательного собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.