В РФ смогут сократить испытания радиационных характеристик материалов

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Методика для сокращения периода испытаний характеристик радиационных материалов с восьми лет до трех месяцев разработана в России, это позволит получить значительное конкурентное преимущество при создании материалов, сообщил на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе первый заместитель генерального директора «Росатом Наука» Алексей Дуб.
«Задача — сокращение времени создания материалов. Это связано с цифровыми решениями. И второе — ускоренное испытание. Здесь я хочу привести пример, мы добились вместе с “Прометеем” создания методики. Для радиационных характеристик материалов, прежде всего, коррозионного растрескивания и прочности, [разработанная] методика позволяет фактически восьмилетний период испытаний превратить в трехмесячный», — сказал Дуб.
Как отметил первый замгендиректора «Росатом Наука», аналогичную задачу предстоит решить и по другим характеристикам материалов. Краткосрочность испытаний позволит разработчикам быстрее достигать результатов и получать конкурентные преимущества. Качественному скачку в этом направлении поспособствует создание Национальной российской базы материалов и переход к современным технологиям промышленного производства.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.