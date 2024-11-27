Эпидемиолог высказалась о ситуации с ВИЧ в Беларуси, пишет БелТА.
Так, за январь-октябрь в Беларуси выявили около 1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. По словам врача-эпидемиолога отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елизаветы Приложинской, это число ВИЧ-инфицированных на 14% ниже аналогичного периода 2023-го.
— В эпидемический процесс вовлекаются социально активные группы населения трудоспособного возраста, в основном это люди в возрастной группе от 30 до 49 лет, — прокомментировала специалист.
При этом основными путями передачи ВИЧ-инфекции остаются половой (84% всех новых случаев в Беларуси) и парентеральный.
Вообще, на 1 ноября 2024-го в республике с 1987-го зарегистрировали примерно 36 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас в стране проживают примерно 25 тысяч людей с ВИЧ. При этом свыше 70% людей, живущих с ВИЧ, проживают в трех регионах: Гомельской и Минской областях и в Минске.
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