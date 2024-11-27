Эпидемиолог высказалась о ситуации с ВИЧ в Беларуси

Вообще, на 1 ноября 2024-го в республике с 1987-го зарегистрировали примерно 36 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Сейчас в стране проживают примерно 25 тысяч людей с ВИЧ. При этом свыше 70% людей, живущих с ВИЧ, проживают в трех регионах: Гомельской и Минской областях и в Минске.