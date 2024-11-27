«Горячая битва»: с 5 по 8 декабря в Челябинске пройдет масштабный фиджитал-фестиваль

— Фестиваль «Горячая битва» и бренд «Горячая штучка» смотрят в одну сторону: вместе мы выступаем за развитие молодежи и инноваций, за креатив и спорт. Вот уже несколько лет бренд поддерживает новаторские проекты в обоих измерениях: цифровом и физическом. Мы включаемся на территории гейминга и киберспорта, реализуем офлайн-программы. Однозначно фиджитал — это направление, философия которого перекликается с позиционированием «Горячей штучки», а потому быть частью этого стремительно развивающегося международного сообщества нам очень интересно и важно.