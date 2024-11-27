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«Горячая битва»: с 5 по 8 декабря в Челябинске пройдет масштабный фиджитал-фестиваль

В программе Фестиваля будет представлено девять дисциплин фиджитал-спорта.

Источник: Комсомольская правда

Челябинск станет столицей фиджитал-спорта — с 5 по 8 декабря в столице Южном Урале пройдут соревнования по девяти интерактивным дисциплинам. В турнире за награды поборются более 300 участников, а призовой фонд составит свыше 300 тысяч рублей.

Напомним, что в этом году первые масштабные состязания по фиджитал-спорту, привлекшие внимание миллионов людей, прошли в Казани в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани.

А с 5 по 8 декабря масштабный турнир — фиджитал-фестиваль «Горячая битва» примет Челябинск.

Один из главных организаторов турнира, директор Фиджитал-фестиваля «Горячая битва», куратор детского направления Федерации баскетбола Челябинской области, руководитель молодежных команд БК «Челбаскет» Никита Сандаков рассказал, что мультиспортивный турнир пройдет в Челябинске на нескольких площадках — в легкоатлетическом манеже УралГУФК, Хоккейной академии «Трактор», Гагарин-парке — «Островок футбола», Клубе единоборств «ГРОМ», а также в киберспортивном клубе «Gamespot».

На фиджитал-фестивале «Горячая битва» будут представлены такие дисциплины, как:

тактическая стрельба.

фиджитал-гольф "Горячий удар.

ритм-симулятор «Горячий ритм».

гонки дронов.

фиджитал-дзюдо.

фиджитал-панкратион «Горячая схватка».

фиджитал-футбол.

фиджитал-баскетбол.

фиджитал-хоккей «Горячий лед».

Также в рамках мероприятия пройдет турнир по киберспорту (направления: NBA 2K, FC 25, NHL 25, UFC 5).

— Фиджитал — новый вид спорта, который сочетает традиционные спортивные дисциплины с виртуальными состязаниями (компьютерные игры). Соревнования здесь проходят в двух форматах: цифровом и физическом. Главной задачей является набрать наибольшее количество очков и баллов по итогам обоих этапов состязаний. То есть, необходимо будет проявить себя и в компьютерных играх и в спортивной части турнира в каждом из видов спорта, — отметил Никита Сандаков.

КОММЕНТАРИЙ

Денис Мартасов, директор департамента маркетинга холдинга Аби:

— Фестиваль «Горячая битва» и бренд «Горячая штучка» смотрят в одну сторону: вместе мы выступаем за развитие молодежи и инноваций, за креатив и спорт. Вот уже несколько лет бренд поддерживает новаторские проекты в обоих измерениях: цифровом и физическом. Мы включаемся на территории гейминга и киберспорта, реализуем офлайн-программы. Однозначно фиджитал — это направление, философия которого перекликается с позиционированием «Горячей штучки», а потому быть частью этого стремительно развивающегося международного сообщества нам очень интересно и важно.

В рамках фестиваля «Горячая битва» пройдут мастер-классы для школьников и студентов по фиджитал спорту, а также классные часы и встречи, направленные на обмен опытом с ведущими экспертами в области спорта и технологий.

В фестивале примут участие в качестве приглашенных гостей: олимпийский чемпион по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, президент Федерация фиджитал-спорта Челябинской области Юрий Борзаковский,

Организаторы турнира: Федерация Фиджитал спорта Челябинской области, «ВНЕ ИГРЫ». Титульный партнер фестиваля — бренд «Горячая штучка». Фестиваль проходит при поддержке «Фонда поддержки спортивных и социальных проектов Челябинской области».

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