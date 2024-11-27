«Горячая битва»: с 5 по 8 декабря в Челябинске пройдет масштабный фиджитал-фестиваль

Челябинск станет столицей фиджитал-спорта — с 5 по 8 декабря в столице Южном Урале пройдут соревнования по девяти интерактивным дисциплинам. В турнире за награды поборются более 300 участников, а призовой фонд составит свыше 300 тысяч рублей.
Напомним, что в этом году первые масштабные состязания по фиджитал-спорту, привлекшие внимание миллионов людей, прошли в Казани в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани.
А с 5 по 8 декабря масштабный турнир — фиджитал-фестиваль «Горячая битва» примет Челябинск.
Один из главных организаторов турнира, директор Фиджитал-фестиваля «Горячая битва», куратор детского направления Федерации баскетбола Челябинской области, руководитель молодежных команд БК «Челбаскет» Никита Сандаков рассказал, что мультиспортивный турнир пройдет в Челябинске на нескольких площадках — в легкоатлетическом манеже УралГУФК, Хоккейной академии «Трактор», Гагарин-парке — «Островок футбола», Клубе единоборств «ГРОМ», а также в киберспортивном клубе «Gamespot».
На фиджитал-фестивале «Горячая битва» будут представлены такие дисциплины, как:
тактическая стрельба.
фиджитал-гольф "Горячий удар.
ритм-симулятор «Горячий ритм».
гонки дронов.
фиджитал-дзюдо.
фиджитал-панкратион «Горячая схватка».
фиджитал-футбол.
фиджитал-баскетбол.
фиджитал-хоккей «Горячий лед».
Также в рамках мероприятия пройдет турнир по киберспорту (направления: NBA 2K, FC 25, NHL 25, UFC 5).
— Фиджитал — новый вид спорта, который сочетает традиционные спортивные дисциплины с виртуальными состязаниями (компьютерные игры). Соревнования здесь проходят в двух форматах: цифровом и физическом. Главной задачей является набрать наибольшее количество очков и баллов по итогам обоих этапов состязаний. То есть, необходимо будет проявить себя и в компьютерных играх и в спортивной части турнира в каждом из видов спорта, — отметил Никита Сандаков.
КОММЕНТАРИЙ
Денис Мартасов, директор департамента маркетинга холдинга Аби:
— Фестиваль «Горячая битва» и бренд «Горячая штучка» смотрят в одну сторону: вместе мы выступаем за развитие молодежи и инноваций, за креатив и спорт. Вот уже несколько лет бренд поддерживает новаторские проекты в обоих измерениях: цифровом и физическом. Мы включаемся на территории гейминга и киберспорта, реализуем офлайн-программы. Однозначно фиджитал — это направление, философия которого перекликается с позиционированием «Горячей штучки», а потому быть частью этого стремительно развивающегося международного сообщества нам очень интересно и важно.
В рамках фестиваля «Горячая битва» пройдут мастер-классы для школьников и студентов по фиджитал спорту, а также классные часы и встречи, направленные на обмен опытом с ведущими экспертами в области спорта и технологий.
В фестивале примут участие в качестве приглашенных гостей: олимпийский чемпион по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, президент Федерация фиджитал-спорта Челябинской области Юрий Борзаковский,
Организаторы турнира: Федерация Фиджитал спорта Челябинской области, «ВНЕ ИГРЫ». Титульный партнер фестиваля — бренд «Горячая штучка». Фестиваль проходит при поддержке «Фонда поддержки спортивных и социальных проектов Челябинской области».