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С декабря на маршруте общественного транспорта в Уфе проезд подорожает до 45 рублей

В Уфе до 45 рублей подорожает проезд на автобусном маршруте № 210.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на маршруте общественного транспорта подорожает проезд. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет о рейсе № 210 «Гипермаркет “Оздоровительный комплекс “Сипайловский” — Школа № 75”, принадлежащий ООО “Арбат+”. С 16 декабря поездка за наличный и безналичный расчет будет обходиться в 45 рублей, в том числе и по транспортной карте “Алга”.

Ключевыми причинами изменения цен власти называют постоянное повышение цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.

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