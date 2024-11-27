Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич рассказала, как вопрос буллинга в школе и течь канализации дошли до руководства страны, пишет БелТА.
Прежде всего, Петкевич подчеркнула, что работа с людьми является сильной стороной белорусского государства, поставлена хорошо и действует за счет четко отлаженной системы — «начиная от президента страны и заканчивая самым низовым уровнем: по вертикали, по горизонтали». Также существует четкая система законодательства.
Но при этом первый замглавы Администрации президента указала, что это одновременно является и слабой стороной, потому, что в связи с этим много проблем и недоработок, которые сами провоцируют создание определенных точек социальной напряженности.
— Потому что где-то на каком-то уровне мы не дорабатываем, — заметила чиновница.
После чего Петкевич рассказала, как вопрос буллинга в школе и течь канализации дошли до Администрации президента.
— Мама пожаловалась на буллинг в средней школе. Пришлось дойти до Администрации Президента, чтобы подтвердить, что этот буллинг был, — прокомментировала она.
Вторым примером стало коллективное обращение от жильцов гарантийного дома, где подтекала канализация. В итоге «пришлось дойти до верха», пока все причины были выявлены и устранены. Также Петкевич рассказала, что очень много обращений от белорусов поступает по нарушению расписания на транспорте.
— Это то, что можно было решить на самом низовом уровне, а не заставлять людей проходить все ступени, — уверена она.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, без чего белорусские министры не уедут из Пакистана: «Сотрудничество развивается ни шатко ни валко».