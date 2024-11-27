Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

«Татьяна Алексеевна (обращение к Голиковой — прим. Агентства “Москва”), вы знаете сколько мы усилий прилагаем для реорганизации, модернизации московских поликлиник. Это программа практически заканчивается в этом году. В следующем году последние поликлиники будет модернизированы. Следующие на очереди — это еще одно звено амбулаторной помощи — женские консультации. К сожалению, они находились у нас, и находятся многие еще, не в самых лучших условиях. Многие из них находятся в приспособленных помещениях. Там нет полного набора врачей, нет полного набора современного оборудования, и получить полноценную помощь не всегда представляется возможным. Поэтому мы решили приступить к системной модернизации женской консультации, создать центры женского здоровья», — сказал Собянин.