Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

«Татьяна Алексеевна (обращение к Голиковой — прим. Агентства “Москва”), вы знаете сколько мы усилий прилагаем для реорганизации, модернизации московских поликлиник. Это программа практически заканчивается в этом году. В следующем году последние поликлиники будет модернизированы. Следующие на очереди — это еще одно звено амбулаторной помощи — женские консультации. К сожалению, они находились у нас, и находятся многие еще, не в самых лучших условиях. Многие из них находятся в приспособленных помещениях. Там нет полного набора врачей, нет полного набора современного оборудования, и получить полноценную помощь не всегда представляется возможным. Поэтому мы решили приступить к системной модернизации женской консультации, создать центры женского здоровья», — сказал Собянин.
По его словам, новые центры женского здоровья представляют собой многофункциональные центры, где можно получить все виды услуг. Кроме того, как добавил Собянин, центры женского здоровья интегрированы в головные клиники, к которым они прикреплены, что позволяет пользоваться всеми возможностями этих ведущих клиник.
В свою очередь Татьяна Голикова поздравила коллектив центра с открытием и поблагодарила правительство Москвы за программу модернизации женских консультаций. «Очень важно, что подобного рода учреждения открываются, и это всегда событие. Событие не только для страны, но и для региона, потому что это всегда улучшение качества и доступности медицинской помощи и, конечно, комфортных и качественных условий работы для врачей и медицинского персонала», — сказала она.
Заместитель председателя правительства РФ добавила, что по поручению президента реализуются очень масштабные проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, а с 1 января 2025 года стартует новый проект по охране материнства и детства. «И в рамках этого национального проекта с 1 января 2025 года будут открываться новые женские консультации. Мы планируем, что их будет 336 по стране, будут модернизированы 142 перинатальных центра, приобретены мобильные комплексы — более 526», — сказала Голикова.
Она отметила, что Москва стартует с этим проектом до 1 января 2025 года. «Она (Москва — прим. Агентства “Москва”) сегодня обладает очень хорошим потенциалом по рождению детей. В Москве рождается более 120 тыс. детей ежегодно, и, конечно, самая главная задача, чтобы таких деток рождалось больше, и чтобы мы, конечно, прирастали», — добавила Голикова.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, центр женского здоровья был открыт в реконструированном здании площадью 6,1 тыс. кв. м. Новое подразделение объединило 13 женских консультаций, располагавшихся в разных районах Юго-Восточного административного округа. Ежедневно медицинскую помощь в новом центре могут получать до 3 тыс. женщин. Общая численность прикрепленного населения — 410 тыс. человек.
Центр работает по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи — в одном месте женщины могут получить необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения женского здоровья.
В здании на Перервинском бульваре разместили: 46 кабинетов акушеров-гинекологов, семь кабинетов кардиотокографии, кабинет антенатальной охраны плода, где проводятся скрининговые исследования; кабинет патологии шейки матки и кабинет маммографии, кабинеты дежурного врача, ЭКГ и УЗИ, «школу здоровья» для будущих родителей. На каждом этаже предусмотрены комнаты матери и ребенка. На первом этаже организован молочно-раздаточный пункт с отдельным входом.
В соответствии с новым московским стандартом в центрах женского здоровья будут обеспечены: преемственность между амбулаторным и стационарным звеном; единый стандарт оснащения оборудованием, позволяющий выполнять полный спектр диагностических процедур; единый подход к набору специалистов; современные подходы к профилактике и лечению заболеваний у женщин; единые цифровые решения; комфортные условия для пациенток.
Новые центры принимают пациенток семь дней в неделю, в отличие от старых женских консультаций, в которых прием ведется только в рабочие дни.
На сегодня в Москве действуют четыре современных центра женского здоровья — в составе ГКБ № 31, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ № 67 имени Ворохобова и ГКБ № 15 имени Филатова. В декабре 2024 года откроется еще один центр женского здоровья при ГКБ № 67 имени Ворохобова на ул. Саляма Адиля.