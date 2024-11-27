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Четверг может стать самым холодным днем в Челябинской области на этой неделе

Четверг, 28 ноября, может стать самым холодным днем в Челябинской области на этой неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +9°

Завтра в регионе малооблачно, без осадков, местами образуются гололедно-изморозевые явления. Ночью возможны туманы. Ветер северной четверти 2−7 м/c. Температура воздуха 28 ноября ночью минус 9−14, на юге — до 19 мороза, днем — минус 1−6, в горах — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Непосредственно в Челябинске 28 ноября ночью минус 12−14, днем — минус 1−3.

В пятницу также малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 29 ноября ночью минус 7−12, в горах и низинах — до 17, днем — от плюс 1 до минус 4 градусов.

В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, 30 ноября ночью минус 8−13, в горах и низинах — до 18, днем — от нуля до минус 5. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с.