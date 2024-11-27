Четверг может стать самым холодным днем в Челябинской области на этой неделе

Завтра в регионе малооблачно, без осадков, местами образуются гололедно-изморозевые явления. Ночью возможны туманы. Ветер северной четверти 2−7 м/c. Температура воздуха 28 ноября ночью минус 9−14, на юге — до 19 мороза, днем — минус 1−6, в горах — от минус 3 до плюс 2 градусов.
Непосредственно в Челябинске 28 ноября ночью минус 12−14, днем — минус 1−3.
В пятницу также малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 29 ноября ночью минус 7−12, в горах и низинах — до 17, днем — от плюс 1 до минус 4 градусов.
В субботу при переменной облачности преимущественно без осадков, 30 ноября ночью минус 8−13, в горах и низинах — до 18, днем — от нуля до минус 5. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с.