Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область 28 и 29 ноября

28 и 29 ноября 2024 года в Ростове-на-Дону и области ожидаются геомагнитные бури уровня G1 и G2. Кр-индекс составит 5 и 6. Прогноз можно посмотреть на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитная активность в четверг появится примерно с 18 часов вечера, но показателя бури достигнет в период с 21 часа до 9 утра следующего дня. Потом, с 15 до 18 часов в пятницу, возможна еще одна магнитная буря.
Метеозависимым людям, которые страдают при подобных перепадах, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать. Добавим, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.