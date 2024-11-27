В Уфе на одном из автобусных маршрутов повысилась плата за проезд

Как сообщает городская пресс-служба, с 16 декабря стоимость за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 45 рублей. Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.
Как ранее сообщал Башинформ, с 1 ноября в Уфе изменилась плата за проезд на автобусе № 291. Он обслуживает пассажиров по маршруту из микрорайона Шакша и далее Базилевка, Федоровка, Елкибаево и ледовый дворец «Уфа-Арена».