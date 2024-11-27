МГУ и «Генериум» запустят программу для обучения кадров в фармотрасли

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и компания «Генериум» заключили соглашение в рамках реализации федерального проекта Передовых инженерных школ. В 2025 году вуз планирует запустить программу для подготовки кадров для фармакологической отрасли с использованием опытного производства на площадке Новосибирского госуниверситета, сообщил ТАСС и.о. декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Андрей Замятнин.
«Мы планируем делать такую совместную программу, в рамках которой студенты будут поступать в Новосибирский государственный университет, а дальше, соответственно, часть времени проводить в Москве. Преподаватели Московского университета будут ездить в Новосибирск. Очень надеемся, что программа стартует в следующем году», — сказал собеседник агентства по итогам подписания соглашения на IV Конгрессе молодых ученых в Сириусе.
МГУ включился программу Передовой инженерной школы в 2024 году, выбрав основным направлением фармацевтику. Как отметил Замятнин, университету предложили принять участие в разработке новых программ по медицинской кибернетике и промышленной фармации. Площадкой для подготовки кадров в отрасли также станет Новосибирский государственный университет, где строят опытное производство для разработки лекарств и обучения студентов.
«Поток будет 10−20 студентов сначала, фармотрасль не является отраслью, которой нужно огромное количество кадров. Сейчас речь идет о том, что как раз “Генериум” готов финансировать целевые места», — добавил Замятнин.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и Фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.