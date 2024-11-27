Создана нейросеть для поиска кристаллов с экзотическими свойствами

Российские и китайские физики выяснили, что этот процесс можно ускорить при помощи графовых нейросетей, которые пытаются представить решаемую задачу в виде графа, математической структуры, состоящей из связанных друг с другом узлов и соединяющих их ребер. Круглову и его коллегам удалось адаптировать эту форму ИИ для поиска новых кристаллов с двулучепреломлением, для чего ученые встроили в нейросеть способность использовать особый критерий для оценки надежности расчетов и их потенциальной научной новизны.