Автобусы пустят по площади Свободы 28 ноября

В четверг, 28 ноября, по новой объездной дороге на площади Свободы пустят общественный транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН».
По данным источника, сначала по объездной направят электробусы Э-9, Э-17 и автобусы, которые сейчас едут с площади Минина на улицу Ковалихинскую. Речь идет о маршрутах А-3, А-61, Т-70 и Т-91.
Дорожные рабочие уже сделали разметку и установили остановочный пункт для пассажиров.
Напомним, новую объездную дорогу открыли 26 ноября. Она соединяет улицы Ванеева и Варварскую, подробнее о новой схеме движения мы писали здесь.