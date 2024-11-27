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Автобусы пустят по площади Свободы 28 ноября

Для пассажиров на площади разместили остановочный пункт.

Источник: телеграм-канал «МетроНН»

В четверг, 28 ноября, по новой объездной дороге на площади Свободы пустят общественный транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН».

По данным источника, сначала по объездной направят электробусы Э-9, Э-17 и автобусы, которые сейчас едут с площади Минина на улицу Ковалихинскую. Речь идет о маршрутах А-3, А-61, Т-70 и Т-91.

Дорожные рабочие уже сделали разметку и установили остановочный пункт для пассажиров.

Напомним, новую объездную дорогу открыли 26 ноября. Она соединяет улицы Ванеева и Варварскую, подробнее о новой схеме движения мы писали здесь.