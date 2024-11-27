Стоимость производства компонента батарей снизили вдвое

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН предложили новую технологию получения компонента, применяемого в составе литиевых батарей для электроники. Метод позволяет сократить вдвое стоимость производства соединения, сообщил ТАСС на полях IV Конгресса молодых ученых Андрей Полковниченко, научный сотрудник лаборатории теоретических основ химической технологии ИОНХ РАН.
Авторы разработали технологию получения и очистки фторированных эфиров, представляющих собой низкомолекулярные органические субстраты на основе фтора. Эти соединения, в частности, используются в составе перезаряжаемых литиевых батарей, а также в производстве микроэлектроники и при проведении медицинских исследований.
«Мы сократили цепочку производственных процессов, что позволило увеличить выход продукта с 50 до 99%. Это означает, что для получения одного и того же объема продукта теперь нужно вдвое меньше дорогостоящих реагентов, что позволит удешевить производство», — сказал Полковниченко.
Классический подход предполагает проведение химических реакций с использованием реагентов в три-четыре этапа, после чего из получившейся смеси выделяется требуемое соединение.
«Мы совместили химическую реакцию с масс-обменом в одном аппарате таким образом, чтобы процессы синтеза и разделения, протекая совместно, повысили эффективность друг друга, что обеспечило бы необходимое качество продукта», — пояснил ученый, отметив, что разработка способствует созданию в стране сырьевой базы для развития передовых технологий.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер конгресса.