Федеральный оперштаб сделал заявление по ситуации с коронавирусом в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 19,99, и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 15,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по заявлению федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом продолжает расти.
Так, с 18 по 24 ноября 2024 года в Омской области выявлено 208 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций составило 35.
Отметим, что неделей ранее по Омской области заявлялось о 198 случаях коронавируса и 28 госпитализациях.