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Федеральный оперштаб сделал заявление по ситуации с коронавирусом в Омской области

Накануне, 26 ноября 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 18 по 24 ноября 2024 года.

Источник: AP 2024

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 19,99, и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 15,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, по заявлению федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Так, с 18 по 24 ноября 2024 года в Омской области выявлено 208 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций составило 35.

Отметим, что неделей ранее по Омской области заявлялось о 198 случаях коронавируса и 28 госпитализациях.

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