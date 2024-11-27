Федеральный оперштаб сделал заявление по ситуации с коронавирусом в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 19,99, и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 15,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.