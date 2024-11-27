Эксперт Алексеенко: высокотехнологичные лекарства повышают шансы на излечение

СИРИУС /Федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Высокотехнологичные лекарственные препараты могут повысить вероятность излечения безнадежно больных, считает руководитель группы генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина Российской академии наук Ирина Алексеенко.
«Высокотехнологичные лекарственные препараты могут дать надежду на излечение безнадежно больным, поскольку они способны восстанавливать функцию генов, тканей и органов», — заявила она в ходе сессии «Высокотехнологичные лекарственные препараты, генная и клеточная терапия: от исследований к медицине будущего», прошедшей в рамках Конгресса молодых ученых.
В ходе сессии ведущие российские ученые и эксперты в области разработки и использования высокотехнологичных лекарственных препаратов обсудили, в том числе, генную и клеточную терапию, достижения в области молекулярной и клеточной биологии, тканевой инженерии и регенеративной медицины.
Сомодератор сессии, заместитель декана ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России, член президиума «Российской ассоциации содействия науки» Мария Воронцова обратила внимание, что как только новый высокотехнологичный препарат попадает в клинические рекомендации для врачей, его становится гораздо проще использовать.
«Как только препарат включается в клинические рекомендации, его использование становится значительно проще. Несмотря на присущую врачам консервативность — что вполне обоснованно, особенно в такой строгой науке, как медицина — образование должно идти в ногу с технологическим прогрессом. В медицинских вузах необходимо уделять внимание новым методам и подходам, чтобы молодой врач, вступая в профессию, был готов к применению современных технологий и инноваций», — отметила эксперт.
Она также подчеркнула, что важным является готовность общества и человека принять высокие технологии в медицине. «Кажется, сейчас можно сказать, что увлечение XX века классической фармакологией пошло на спад, она заняла свою необходимую нишу. И появилось место, время и ресурсы для того, чтобы искренне заинтересоваться новыми технологическими препаратами», — сказала Воронцова.
Регенеративная медицина.
Заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ Анастасия Ефименко отметила, что большинство серьезных заболеваний обусловлены необратимым нарушением уникальных функций различных тканей и органов. По ее словам, регенеративная медицина ставит перед собой задачу научиться восстанавливать эти функции, а в идеальном случае — понять, как организм справляется с этим самостоятельно, и оказать ему поддержку.
Регенеративная медицина исследует универсальные механизмы, действующие во всех тканях и системах организма. Освоение этих общих механизмов посредством одного успешного открытия может привести к разработке новых методов лечения заболеваний самых разнообразных органов и систем.
Клеточные препараты.
Руководитель научно-производственного комплекса биотехнологий, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава РФ Денис Барановский рассказал о том, что в Обнинске (Калужская область) был построен комплекс лабораторий (чистых помещений) и началась подготовка к производству уникальных препаратов для клеточной терапии — CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) — инновационной формы иммунотерапии, которая используется для лечения некоторых видов рака, особенно гематологических злокачественных опухолей, таких как лейкозы и лимфомы.
«Клеточные препараты вышли из серой зоны и становятся объективным методом лечения больных, который онкологи могут брать на вооружение», — сказал Барановский.
В ходе сессии эксперты также рассмотрели реальные случаи эффективной терапии с помощью высокотехнологичных препаратов, казалось бы, безнадежных больных.