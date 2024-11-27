Эксперт Алексеенко: высокотехнологичные лекарства повышают шансы на излечение

«Как только препарат включается в клинические рекомендации, его использование становится значительно проще. Несмотря на присущую врачам консервативность — что вполне обоснованно, особенно в такой строгой науке, как медицина — образование должно идти в ногу с технологическим прогрессом. В медицинских вузах необходимо уделять внимание новым методам и подходам, чтобы молодой врач, вступая в профессию, был готов к применению современных технологий и инноваций», — отметила эксперт.