Лучшие фото 27 ноября

Пробка из грузовиков на пограничном переходе Сарагоса-Ислета между Мексикой и США в Сьюдад-Хуаресе.
Самая сильная за последние полвека ноябрьская метель накрыла Сеул, приостановив полеты сотен самолетов и нарушив движение пригородного транспорта.
Доктор Хорхе Фусаро ведет арендованного мула по горной тропе, направляясь к семьям, разбросанным по горам Серро-Чани в провинции Жужуй в Аргентине.
Рабочие регулируют боновые заграждения во время сбора клюквы на болоте Роки-Медоу в Мидлборо, штат Массачусетс.
Операция армии Израиля в лагере беженцев Аль-Фареа на Западном берегу.
Протесты против результатов президентских и парламентских выборов продолжаются в Мозамбике.