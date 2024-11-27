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Лучшие фото 27 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Пробка из грузовиков на пограничном переходе Сарагоса-Ислета между Мексикой и США в Сьюдад-Хуаресе.

Источник: Reuters

Самая сильная за последние полвека ноябрьская метель накрыла Сеул, приостановив полеты сотен самолетов и нарушив движение пригородного транспорта.

Источник: Reuters

Доктор Хорхе Фусаро ведет арендованного мула по горной тропе, направляясь к семьям, разбросанным по горам Серро-Чани в провинции Жужуй в Аргентине.

Источник: AP 2024

Рабочие регулируют боновые заграждения во время сбора клюквы на болоте Роки-Медоу в Мидлборо, штат Массачусетс.

Источник: AP 2024

Операция армии Израиля в лагере беженцев Аль-Фареа на Западном берегу.

Источник: ALAA BADARNEH/EPA/TASS

Протесты против результатов президентских и парламентских выборов продолжаются в Мозамбике.

Источник: LUISA NHANTUMBO/EPA/TASS