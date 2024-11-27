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37-летнего уфимца не могут отыскать уже больше месяца

В Уфе 35 дней разыскивают 37-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 37-летнего Альберта Гаскарова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 23 октября. Приметы пропавшего: его рост — 172 сантиметра, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, зеленую олимпийку, темные брюки и черные кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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