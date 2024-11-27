Из-за ТГК-11 Омск признали неготовым к зиме

Речь идет об акте проверки города к отопительному сезону Сибирского управления Ростехнадзора, датированным 15 ноября 2024 года. Как говорится в документе, город не готов к отопительному сезону 2024−2025 «исключительно по причине неготовности АО “ТГК-11” в связи с не устранением ранее выявленных замечаний».