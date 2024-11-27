Из-за ТГК-11 Омск признали неготовым к зиме

Омск не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024\2025. Об этом сегодня со ссылкой на Полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева сообщил ТАСС.
На критику отреагировал глава города Сергей Шелест. В своем телеграм-канале мэр обнародовал документ, исходя из которого город получил негативную оценку исключительно по вине ТГК-11.
Речь идет об акте проверки города к отопительному сезону Сибирского управления Ростехнадзора, датированным 15 ноября 2024 года. Как говорится в документе, город не готов к отопительному сезону 2024−2025 «исключительно по причине неготовности АО “ТГК-11” в связи с не устранением ранее выявленных замечаний».
Как ранее писала «КП-Омск», на объектах ТГК-11 нашли более 400 нарушений, более половины компания устранила.
Кроме Омска, в число проштрафившихся городов попал соседний Новосибирск, Юрга, Новокузнецк, Иркутск и несколько других городов.