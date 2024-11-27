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Из-за ТГК-11 Омск признали неготовым к зиме

Полпред президента в СФО раскритиковал Омск за подготовку к отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

Омск не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024\2025. Об этом сегодня со ссылкой на Полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева сообщил ТАСС.

На критику отреагировал глава города Сергей Шелест. В своем телеграм-канале мэр обнародовал документ, исходя из которого город получил негативную оценку исключительно по вине ТГК-11.

Речь идет об акте проверки города к отопительному сезону Сибирского управления Ростехнадзора, датированным 15 ноября 2024 года. Как говорится в документе, город не готов к отопительному сезону 2024−2025 «исключительно по причине неготовности АО “ТГК-11” в связи с не устранением ранее выявленных замечаний».

Как ранее писала «КП-Омск», на объектах ТГК-11 нашли более 400 нарушений, более половины компания устранила.

Кроме Омска, в число проштрафившихся городов попал соседний Новосибирск, Юрга, Новокузнецк, Иркутск и несколько других городов.