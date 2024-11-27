«Я старше грязи»: Шер заявила, что ее следующий альбом может стать последним

Американская поп- и диско-певица Шер призналась, что предстоящая пластинка может стать завершающей в ее карьере. Звезда добавила, что лонгплей содержит «великолепные песни» и она очень рада, что все еще может творить.
«Я теперь старше грязи, понимаете? Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только я не в доме престарелых», — пошутила исполнительница во время недавней творческой встречи в лондонском театре «Лицеум».
В прошлом году 78-летняя Шер выпустила 27-й полноформатник Christmas. Ее путь в музыке начался в 1965-м с альбома All I Really Want to Do.
Ранее на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла артистка отметила, что ее хит Believe (1998) «навсегда изменил звучание музыки».