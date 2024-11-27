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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют. Причина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноября, УралПолит.Ru. В день Святой Екатерины, 7 декабря, по центру Екатеринбурга пройдет крестный ход. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участники шествия пройдут от Свято-Троицкого кафедрального собора на Розы Люксембург, 57 до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда. В связи с этим 7 декабря с 11:30 до 12:30 будет перекрыто автомобильное движения по улицам Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева; Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького; Горького, от Куйбышева до Малышева; Малышева, от Горького до Пушкина; Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

УралПолитRu напоминает, что 2 декабря с 10:45 до 11:45 в Екатеринбурге будет перекрыта нечетная сторона проспекта Ленина, от Бажова до Луначарского. Это связано с церемонией возложения венков и цветов к памятнику Маршала Советского Союза Георгию Жукову.