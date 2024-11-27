Центральные улицы Екатеринбурга перекроют. Причина

Участники шествия пройдут от Свято-Троицкого кафедрального собора на Розы Люксембург, 57 до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда. В связи с этим 7 декабря с 11:30 до 12:30 будет перекрыто автомобильное движения по улицам Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева; Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького; Горького, от Куйбышева до Малышева; Малышева, от Горького до Пушкина; Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).