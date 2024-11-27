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Сегодня на отрезке бульвара Архитекторов перекроют движение

Ограничения коснутся участка от улицы Степанца до проспекта Комарова.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта администрации города Омска сообщил о временных ограничениях движения по бульвару Архитекторов на участке от улицы Степанца до проспекта Комарова. Движение транспорта здесь запретят сегодня с 22:00 до 22:30.

Движение всех видов транспорта будет закрыто с улицы 70 лет Октября в направлении улицы Степанца. С 22:00 до 22:30 здесь будут монтировать контактную сеть. Напомним, после реконструкции бульвара здесь будут ходить троллейбусы.

«Просьба в указанный период времени при необходимости следования в указанном направлении воспользоваться альтернативными маршрутами движения. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в департаменте.