В Минздраве Татарстана призвали не ходить на работу во время простуды

В Татарстане жителей призвали не ходить на работу во время простуды. Об этом на пресс-конференции сообщил эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.
По словам Лопушова, не нужно проявлять героизм, когда это касается здоровья. При соблюдении правил есть вероятность предотвратить всплеск заболеваемости. Он добавил, что интенсивность пика подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом зависит от населения.
Как отметил спикер, надо избегать мест массового скопления людей или носить маски. Не стоит забывать и о своевременном обращении к врачам. При симптомах ОРВИ нужно остаться дома. Эпидемиолог напомнил, что во время пандемии при малейшем насморке или кашле людей отправляли домой.
Напомним, в Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 выросла в 1,5 раза. За этот период от вируса умерли 49 человек.