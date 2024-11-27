В Минздраве Татарстана призвали не ходить на работу во время простуды

Как отметил спикер, надо избегать мест массового скопления людей или носить маски. Не стоит забывать и о своевременном обращении к врачам. При симптомах ОРВИ нужно остаться дома. Эпидемиолог напомнил, что во время пандемии при малейшем насморке или кашле людей отправляли домой.