170 семей из Иркутска до конца года получат ключи от новых квартир

В Иркутске до конца года 170 семей получат ключи от новых квартир взамен аварийного жилья. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, в микрорайоне Эволюция подошло к концу строительство двух 17-этажных блок-секций. В них разместились одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Работы стартовали весной 2023 года.
— С начала действия нацпроекта жилищные условия смогли улучшить более 5700 горожан, различными способами расселено более двух тысяч аварийных квартир. При этом мэрия задействует и другие механизмы для повышения качества проживания горожан. Например, активно реализуется такое направление, как комплексное развитие территорий. Это позволяет муниципалитету выполнять полномочия по переселению граждан без затрат бюджета, как и в предшествующем механизме развития застроенных территорий, — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.
Также подходит к концу возведение еще двух многоэтажных блок-секций на соседнем участке. Их будут заселять в первые три месяца 2025 года. По проекту «Жилье и городская среда» в следующем году переедут в новое жилье около двух тысяч человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе с 30 ноября закроют паромную переправу. Выезд на водоем будет разрешен, когда появится толстый лед и построят ледовую дорогу.