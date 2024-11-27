170 семей из Иркутска до конца года получат ключи от новых квартир

— С начала действия нацпроекта жилищные условия смогли улучшить более 5700 горожан, различными способами расселено более двух тысяч аварийных квартир. При этом мэрия задействует и другие механизмы для повышения качества проживания горожан. Например, активно реализуется такое направление, как комплексное развитие территорий. Это позволяет муниципалитету выполнять полномочия по переселению граждан без затрат бюджета, как и в предшествующем механизме развития застроенных территорий, — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.