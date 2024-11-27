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В Роскачестве раскрыли, как не потратить лишнего во время распродаж

И как не нарваться на мошенников.

Источник: РИА "Новости"

В конце ноября начинается марафон распродаж: сначала «черная пятница», а затем предновогодние акции сменяют друг друга. Как в это время не попасть на удочку мошенников и не купить лишнего, рассказала Леди Mail директор департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества и ведущая программы «Анатомия качества» Марина Боровкова.

«Во-первых, важно знать, какие манипуляции могут использовать продавцы, чтобы заставить вас купить либо больше, либо вообще что-то ненужное. В числе самых распространенных схем — это предложение с ограниченным сроком действия, обещание подарка за покупку, создание искусственного дефицита товара», — сказала она.

Подходить к покупкам следует осознанно — приобретайте то, что действительно нужно.