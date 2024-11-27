В Роскачестве раскрыли, как не потратить лишнего во время распродаж

В конце ноября начинается марафон распродаж: сначала «черная пятница», а затем предновогодние акции сменяют друг друга. Как в это время не попасть на удочку мошенников и не купить лишнего, рассказала Леди Mail директор департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества и ведущая программы «Анатомия качества» Марина Боровкова.