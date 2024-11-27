В Усть-Каменогорске из-за смога школьников переводят на онлайн-обучение

«Я 40 лет живу в Усть-Каменогорске, что такое неблагоприятные метеоусловия, “газ” и туман, поверьте, знаю. При тумане в горле так не жжет. Сегодня не просто дышать, смотреть невозможно — глаза режет на улице. А дети как болеют? У меня дочь в 9 классе учится, сегодня у них полкласса не пришли на урок — дома с кашлем, с температурой, рвотой и диареей. Это не туман, это явное отравление».