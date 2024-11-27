В Усть-Каменогорске из-за смога школьников переводят на онлайн-обучение

Сообщения об объявлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ) от ДЧС ВКО рассылаются ежедневно, начиная с 23 ноября 2024 года.
«В осенне-зимний период с октября по январь наибольшее количество дней с неблагоприятными метеоусловиями. Причина в установлении антициклонального типа погоды, когда наблюдаются штиль, безветрие, туман и инверсия. Продолжительность — от 5 до 14 дней в месяц».
Однако, по словам самих жителей Усть-Каменогорска, и раньше бывали безветренные дни, но такого «газа», как говорят горожане, они давно не ощущали.
«Я 40 лет живу в Усть-Каменогорске, что такое неблагоприятные метеоусловия, “газ” и туман, поверьте, знаю. При тумане в горле так не жжет. Сегодня не просто дышать, смотреть невозможно — глаза режет на улице. А дети как болеют? У меня дочь в 9 классе учится, сегодня у них полкласса не пришли на урок — дома с кашлем, с температурой, рвотой и диареей. Это не туман, это явное отравление».
Возмущения родителей и их требования перевести детей на онлайн-обучение были услышаны. Впервые из-за этого школьников Усть-Каменогорска перевели на онлайн-обучение.
Так, сегодня в 64 школах Усть-Каменогорска сократили последние два урока второй смены.
В Управлении здравоохранения ВКО сообщили, что в последние дни на 11% произошел рост обращений с заболеваниями верхних дыхательных путей. Однако диагнозов, связанных с воздействием химических веществ, по официальной информации, нет. В то же время в ведомстве рассказали, что продолжают анализ статистики по заболеваниям органов дыхания за 2024 год.
По данным за 9 месяцев 2024 года, в Усть-Каменогорске было пролечено более 72 тысяч пациентов с патологией верхних дыхательных путей. Дело в том, что диагноз «химический ожог горла» по-прежнему не ставят — его просто нет в международной классификации болезней. Зато в Управлении здравоохранения щедро дают советы, что делать при НМУ: максимально сократить время пребывания на открытом воздухе, воздержаться от физической активности на улице, использовать защитные маски.
Кстати, на проблему экологии обратил внимание и аким ВКО Ермек Кошербаев. Он отметил несоответствие данных ответственных управлений и департаментов о качестве воздуха во время НМУ.
«Я не могу говорить людям о том, что превышения ПДК нет, когда я сам начинаю кашлять при выходе на улицу. Люди должны знать об обстановке в каждом районе города, в том числе и в зоне промышленных предприятий».
Прокомментировали ситуацию и в Департаменте экологии ВКО. Здесь ответили, что постоянно проводят мониторинг качества воздуха.
«Предварительные результаты показывают превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe. Дополнительно РГП “Казгидромет” зафиксировало превышение среднесуточных ПДК по оксиду углерода, PM2.5 и диоксиду серы».
Здесь также подчеркнули, что специалисты проводят проверки каждый час.