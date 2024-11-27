Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич назвала последнюю инстанцию, которая может помочь белорусам, сообщает БелТА.
Прежде всего, Наталья Петкевич подчеркнула, что чиновникам необходимо слышать и должным образом реагировать на поднимаемые гражданами вопросы.
— Глава государства четко обозначил: людей надо слушать, с людьми надо разговаривать и должным образом реагировать на поднимаемые ими вопросы, — напомнила она.
В связи с этим она заметила, что задача чиновников должна быть в том, чтобы на каждом уровне постараться помочь, сделать все не формально.
— Ведь мы — последняя инстанция, независимо от того, на какой уровень это попало, — заявила Петкевич.
При этом первый замглавы Администрации президента указала и на важность того, чтобы на обращения граждан не только следовала реакция, но и выявлялись потенциальные очевидные проблемы на местах.
— Зачастую нужно просто поговорить, объяснить, особенно, если проблема какая-то массовая. Надо идти к людям, — заключила чиновница.
Также Наталья Петкевич рассказала, как вопрос буллинга в школе и течь канализации дошли до Администрации президента.
Кроме того, Петкевич назвала уязвимое место, в которое бьют оппоненты Беларуси.