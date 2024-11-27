Петкевич назвала уязвимое место, в которое бьют оппоненты Беларуси

Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич высказалась об уязвимом для властей месте, в которое бьют оппоненты, передает БелТА.
Говоря об обращениях граждан, Наталья Петкевич обратила внимание, что многое из того, на что жалуются белорусы могло бы решаться на первоначальных этапах и уровнях.
— Можно было решить на самом низовом уровне, а не заставлять людей проходить все ступени, — отметила чиновница.
А далее сказала, что именно это и является уязвимым местом белорусских властей.
— Оппоненты бьют именно в этом русле. И найти поводы, за что зацепить, мы даем сами и, к сожалению, немало, — прокомментировала она.
При этом Петкевич предупредила, что в преддверии президентских выборов ситуация стала усугубляться. И сейчас задачей руководства является недопущение того, чтобы их хорошую работу не использовали во вред.
— Мы находимся под микроскопом, и наша задача не давать поводы, чтобы нашу хорошую работу использовали против нас, — заключила Наталья Петкевич.
В связи с этим первый замглавы Администрации президента сказала, что следует вновь посмотреть и проанализировать возможные варианты для усовершенствования работы.
Также Наталья Петкевич рассказала, как вопрос буллинга в школе и течь канализации дошли до Администрации президента.