Под Омском построят мусорный полигон

В Омском районе построят мусорный полигон. Итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта подвели в региональном минприроды.
Как сообщили в ведомстве, на конкурс была подана единственная заявка от ООО «Омский экологический оператор», которое и было признано победителем.
На объекте будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов. Заключить концессионное соглашение планируется в первом квартале 2025 года.
Добавим, что по данным ЕРЮЛ, упомянутое ООО было создано всего лишь в сентябре прошлого года. Уставный капитал организации составляет 100 000 рублей, гендиректором является Евгения Ильзева, зарегистрировано общество в Москве.