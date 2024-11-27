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Под Омском построят мусорный полигон

Концессионное соглашение на создание объекта будет подписано уже в начале следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе построят мусорный полигон. Итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта подвели в региональном минприроды.

Как сообщили в ведомстве, на конкурс была подана единственная заявка от ООО «Омский экологический оператор», которое и было признано победителем.

На объекте будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов. Заключить концессионное соглашение планируется в первом квартале 2025 года.

Добавим, что по данным ЕРЮЛ, упомянутое ООО было создано всего лишь в сентябре прошлого года. Уставный капитал организации составляет 100 000 рублей, гендиректором является Евгения Ильзева, зарегистрировано общество в Москве.