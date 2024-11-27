Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две новые улицы в Уфе назовут в честь советских ученого и военачальника

В Уфе появятся улицы имени Башира Рамеева и Махмута Гареева.

Источник: Комсомольская правда

Две новые улицы в Уфе назовут в честь советских ученого и военачальника. Так, как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшнем 45-м заседании решили депутаты Горсовета.

Первая улица протяженностью 800 метров расположена от Айской до Бакалинской и параллельно Менделеева. Ей присвоили имя советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ (Стрела, Урал-1), доктора технических наук, лауреата Сталинской премии, участника Великой Отечественной войны Башира Рамеева.

Вторая (500 метров) находится между Маршала Пстыго и Академика Курчатова. Улица получила имя советского и российского военачальника, военного теоретика, генерала армии, доктора военных и исторических наук, профессора Махмута Гареева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.