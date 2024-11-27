Две новые улицы в Уфе назовут в честь советских ученого и военачальника. Так, как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшнем 45-м заседании решили депутаты Горсовета.
Первая улица протяженностью 800 метров расположена от Айской до Бакалинской и параллельно Менделеева. Ей присвоили имя советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ (Стрела, Урал-1), доктора технических наук, лауреата Сталинской премии, участника Великой Отечественной войны Башира Рамеева.
Вторая (500 метров) находится между Маршала Пстыго и Академика Курчатова. Улица получила имя советского и российского военачальника, военного теоретика, генерала армии, доктора военных и исторических наук, профессора Махмута Гареева.
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