Евгений Фролов поддержал инициативу Вячеслава Федорищева «Чистый спорт»

27 ноября «Крылья Советов» выложили видео-обращение вратаря команды Евгения Фролова. Фролов высказался в поддержку инициативы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным достойным видом спорта», — сказал голкипер «Крыльев Советов».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге «Крыльев Советов» в 36 млн преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Вячеслав Федорищев создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов к борьбе с коррупцией в спорте. Приглашения о совестной борьбе также получат руководители клубов.