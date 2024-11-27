Евгений Фролов поддержал инициативу Вячеслава Федорищева «Чистый спорт»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге «Крыльев Советов» в 36 млн преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Вячеслав Федорищев создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов к борьбе с коррупцией в спорте. Приглашения о совестной борьбе также получат руководители клубов.