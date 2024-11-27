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Евгений Фролов поддержал инициативу Вячеслава Федорищева «Чистый спорт»

Голкипер «Крыльев Советов» выступил в поддержку инициативы главы Самарской области «Чистый спорт».

Источник: сайт ПФК "Крылья Советов"

27 ноября «Крылья Советов» выложили видео-обращение вратаря команды Евгения Фролова. Фролов высказался в поддержку инициативы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте все вместе приложим усилия и сделаем футбол честным достойным видом спорта», — сказал голкипер «Крыльев Советов».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге «Крыльев Советов» в 36 млн преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Вячеслав Федорищев создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов к борьбе с коррупцией в спорте. Приглашения о совестной борьбе также получат руководители клубов.

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