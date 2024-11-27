«Один БПЛА был дома, второй — в гараже». Пограничники с ОМОНом задержали двух владельцев беспилотников на Гродненщине

Лидские пограничники задержали белорусов с беспилотниками при силовой поддержке ОМОНа, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Задержание было осуществлено военнослужащими Лидского погранотряда и бойцами ОМОНа 26 ноября вблизи Вороново. Были задержаны два местных жителя, у которых по оперативной информации хранились БПЛА.
Дома у одного из задержанных нашли мультироторный беспилотник, пульт к нему и аккумуляторные батареи. А затем уже в городе Лида в гаражном кооперативе другого задержанного обнаружили еще один БПЛА с пультом управления.
Коптеры и комплектующие изъяли и доставили в управление Лидского погранотряда для дальнейшего разбирательства. В отношении белорусов начали административный процесс за нарушение пограничного режима.
Напомним, не так давно президент изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.