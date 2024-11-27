В Уфе сообщили, где можно выгуливать собак.

Для потенциально опасных собак установлен особый порядок. Свободно передвигаться животное может только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего — 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку.