В Уфе сообщили, где можно выгуливать собак.

В Уфе определили места для выгула собак. Как сообщает администрация столицы, с питомцами можно погулять в парках культуры и отдыха имени Ивана Якутова, Нефтехимиков, «Первомайский», на территориях тропы здоровья «Уфимские липы» возле дома № 2 по улице Парковая, возле домов № 1 по ул. Архитектора Калимуллина, № 10/1 по ул. Валерия Лесунова и других. Полный список опубликован на сайте мэрии города.
Напомним, в общественных местах собаки ростом выше 30 сантиметров в холке должны быть в наморднике или на поводке длиной не более одного метра. Свободный выгул допускается только в специально отведённых для этого местах. Исключение сделано для обученных собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.
Для потенциально опасных собак установлен особый порядок. Свободно передвигаться животное может только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего — 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку.
Владельцы домашних животных, не соблюдающие требования к их содержанию и выгулу, могут быть привлечены к ответственности. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты Госдумы, сообщал ранее Башинформ.