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Церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года

Главная елка Беларуси зажжется в Минске 10 декабря 2024.

Источник: Комсомольская правда

Главная елка страны зажжется разноцветными огнями 10 декабря в Минске на Октябрьской площади, сообщает БелТА.

Торжественная церемония зажжения главной елки Беларуси 2025 пройдет во вторник, 10 декабря, и начнется в 17.00 часов. После этого будет дан старт зажжению всей праздничной иллюминации столицы.

В Мингорисполкоме сообщили, что открытие главной елки страны 10 декабря 2024-го станет ярким началом для праздничной программы, которая развернется по всему городу.

Ранее еще мы писали, что световой шатер, калейдоскоп желаний, усадьба Деда Мороза и Снегурочки и 27 елок украсят Минск на новый год 2025.

Также мы писали, что самая большая в Европе елка на новый год 2025 устанавливается в Витебске.

Тем временем европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября: «Образуется снежный покров и в районе Минска».