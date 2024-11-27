Сбер открыл Центр ИИ для научных исследований

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Сбербанк открыл Центр искусственного интеллекта для научных исследований, который предоставит ученым современные рабочие инструменты на базе одной платформы, сообщил ТАСС руководитель Центра Алексей Шпильман на площадке IV Конгресса молодых ученых (КМУ), который проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус.
«Это внутреннее подразделение банка, он будет сконцентрирован больше на том, чтобы дать всем ученым инструменты на основе искусственного интеллекта, которые смогут поднять науку на новый уровень. Мы находимся в системе Сбера и взаимодействуем с другими командами, чтобы создать платформу, на которой ученый сможет максимально просто этими инструментами пользоваться», — сказал Шпильман.
По словам собеседника агентства, ученые тратят довольно много времени на анализ публикаций, написание статей, обработку результатов экспериментов. Рутинные процессы планируется автоматизировать за счет использования искусственного интеллекта. Также работа центра поможет расширить диапазон научных компетенций самого искусственного интеллекта за счет его обучения.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.