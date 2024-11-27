Сбер открыл Центр ИИ для научных исследований

«Это внутреннее подразделение банка, он будет сконцентрирован больше на том, чтобы дать всем ученым инструменты на основе искусственного интеллекта, которые смогут поднять науку на новый уровень. Мы находимся в системе Сбера и взаимодействуем с другими командами, чтобы создать платформу, на которой ученый сможет максимально просто этими инструментами пользоваться», — сказал Шпильман.