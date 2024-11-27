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Туймазинские ветеринары спасли жизнь пса с огромной опухолью

В Башкирии врачи спасли собаку с 3-килограммовой опухолью.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии врачи спасли собаку с огромной опухолью. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по ветеринарии.

К специалистам Туймазинской ветеринарной станции поступил 11-летний пес, у которого обнаружили трехкилограммовую опухоль. Было принято решение прооперировать животное. Ее провели врачи Дарина Нигматуллина и Лилия Хабирова.

К счастью, операция прошла успешно. В настоящее время состояние собаки оцениваются как удовлетворительное.

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