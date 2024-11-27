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Открытие катка на Елагином острове перенесли из-за погодных условий

Погодные условия внесли коррективы в открытие катка в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Об этом сообщила пресс-служба парка 27 ноября, добавив, что ожидает позитивных прогнозов от синоптиков.

Источник: Коммерсантъ

«Пока ледовары пытаются остановить капли дождя в полете, мы не отчаиваемся. С нетерпением ждем возможности объявить новую дату и пригласить вас», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году посетителей катка на Елагином острове ждут небольшие изменения. В частности, на территории появятся новые фотозоны.

Традиционно вход на утренние сеансы с 09:00 до 11:00 будет бесплатным. В более поздние часы цена будет варьироваться от 200 до 400 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за погодных условий свою работу приостанавливал «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт». На площадке был поврежден лед.