Открытие катка на Елагином острове перенесли из-за погодных условий

«Пока ледовары пытаются остановить капли дождя в полете, мы не отчаиваемся. С нетерпением ждем возможности объявить новую дату и пригласить вас», — говорится в сообщении.
Отметим, что в этом году посетителей катка на Елагином острове ждут небольшие изменения. В частности, на территории появятся новые фотозоны.
Традиционно вход на утренние сеансы с 09:00 до 11:00 будет бесплатным. В более поздние часы цена будет варьироваться от 200 до 400 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за погодных условий свою работу приостанавливал «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт». На площадке был поврежден лед.