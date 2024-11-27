Инна Володина руководит министерством транспорта Ростовской области

Первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина начала исполнять обязанности главы министерства после задержания Виталия Кушнарева. Эту информацию 27 ноября подтвердили в донском правительстве.
— Да, это так, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
При этом власти подчеркнули, что специалист остается в своей должности и не числится как исполняющая обязанности или врио донского министра транспорта.
Напомним, о задержании заместителя губернатора — министра транспорта Дона Виталия Кушнарева стало известно в ноябре 2024 года. Официальной информации о причинах произошедшего нет, но, по неподтвержденным данным, чиновника подозревают в получении 27 млн рублей взятки.
Добавим, в октябре 2024 года Инну Володину назначили на пост первого заместителя министра транспорта Ростовской области. До этого, с 2023 по 2024 годы, управленец занимала должность заместителя главы донского минтранса.
Инна Володина получила высшее образование в Ростовском государственном строительном университете, а также неоднократно проходила программы дополнительного профессионального образования.