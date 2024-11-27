Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске построена первая поликлиника по 3D-модели

Новое учреждение здравоохранения появилось в Октябрьском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском округе Омска, на пересечении улиц 4-й Железнодорожной и 19-й Рабочей, появилась новая поликлиника для взрослых и детей. Необычна она тем, что при ее проектировании и строительстве впервые в регионе были использованы технологии информационного моделирования —строили поликлинику по визуализированной 3D-модели.

Как отметил представитель государственного заказчика строительства поликлиники, директор БУОО «Омскоблстройзаказчик» Андрей Бобровников, благодаря виртуальной модели удалось не упустить не упустить малейших деталей в строительстве и определить достоверную сметную стоимость.

«Это позволило подрядчику не выйти за пределы той суммы, которая была отведена на эту стройку, и даже слегка сэкономить», — рассказал он.

Цифровой двойник здания также позволил строго контролировать точность работ на каждом этапе строительно-монтажного процесса.

Как отметили в минстрое, цифровизация строительной отрасли, учитывая положительный опыт этой стройки, является одной из приоритетных задач региона на ближайшие месяцы.