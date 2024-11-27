В Омске построена первая поликлиника по 3D-модели

В Октябрьском округе Омска, на пересечении улиц 4-й Железнодорожной и 19-й Рабочей, появилась новая поликлиника для взрослых и детей. Необычна она тем, что при ее проектировании и строительстве впервые в регионе были использованы технологии информационного моделирования —строили поликлинику по визуализированной 3D-модели.