В Екатеринбург прибыл новый общественный транспорт

— Каждая машина вмещает 90 человек и может проходить 20 километров без подключения к сети. Это очень удобно в условиях оживленного трафика. В троллейбусах есть USB-зарядки, видеонаблюдение, автоматическая система пожаротушения, кондиционеры, откидной пандус для маломобильных граждан и многое другое, — рассказал градоначальник Орлов.