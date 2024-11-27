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В Екатеринбург прибыл новый общественный транспорт

Два новых низкопольных троллейбуса приехали в Екатеринбург.

Источник: Алексей Орлов

В Екатеринбург прибыл новый общественный транспорт. Привезли два низкопольных троллейбуса «Синара-6254». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

— Каждая машина вмещает 90 человек и может проходить 20 километров без подключения к сети. Это очень удобно в условиях оживленного трафика. В троллейбусах есть USB-зарядки, видеонаблюдение, автоматическая система пожаротушения, кондиционеры, откидной пандус для маломобильных граждан и многое другое, — рассказал градоначальник Орлов.

Помимо этого, проектировщики транспорта позаботились о комфорте и безопасности как пассажиров, так и водителей. Следующая поставка ожидается в конце декабря 2024 года. Всего закуплено будет 50 машин. Обновят 50% троллейбусного парка.

Ранее стало известно, что мэрия закупит 400 автобусов. Парк обновят в течение двух лет. Сделать это сразу невозможно.